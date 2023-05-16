В Норвегии из-за антироссийских санкций работники верфи Kimek могут быть уволены

В Норвегии работники верфи Kimek в Киркенесе могут быть уволены из-за санкций, запрещающих ремонт судов из РФ. Об этом сообщает издание Dagsavisen 16 мая.

Как уточняется в материале, министерство иностранных дел Норвегии направило компании документ, в котором указало, что расценивает обслуживание судов из РФ, как нарушение антироссийских санкций. Исключением является ремонт кораблей в аварийной ситуации.

Такое заявление со стороны ведомства говорит о том, что продолжение деятельности компании может привести к штрафам и уголовной ответственности.

Так, из-за полного запрета на ремонт российских судов на верфи могут начаться многочисленные увольнения.

Директор Kimek Грегер Маннсверк заявил, что министерство до этого момента не делало каких-либо предупреждений компании по поводу нарушения санкционного режима.

На протяжении десятилетий российские корабли являлись основными «клиентами» верфи Kimek. В компании работало больше 100 человек. Верфь была создана в 1986 году по просьбе норвежских властей именно для обслуживания российских судов.

Ранее, 18 апреля, руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin заявило, что действующие антироссийские санкции в будущем могут негативно сказаться на ее цепочках поставок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.