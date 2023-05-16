Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россияне стали меньше интересоваться инвестициями в золото в 2023 году
Происшествия
Пилорама на площади 2,5 тыс. кв. м загорелась в Новгородской области
Общество
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Мир
ГУР Украины признало причастность Киева к терактам против медийных лиц в РФ
Экономика
Собянин рассказал о грантах для производственных предприятий Москвы
Общество
В Свердловской и Тюменской областях пресекли деятельность восьми ДРГ с 2022 года
Мир
Экс-замдиректора ФБР остался недоволен докладом о выборах в США
Пресс-релизы
Названы главные темы и спикеры фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток»
Экономика
Китай расширил список поставщиков мяса и субпродуктов из России
Экономика
Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ обновила исторический рекорд
Мир
Опрос показал рост популярности в ФРГ партии АдГ
Экономика
Убыток Inditex в 2022 году составил 4 млрд рублей
Мир
В Норвегии из-за антироссийских санкций работники верфи Kimek могут быть уволены

В Норвегии из-за антироссийских санкций работники верфи Kimek могут быть уволены

0
Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норвегии работники верфи Kimek в Киркенесе могут быть уволены из-за санкций, запрещающих ремонт судов из РФ. Об этом сообщает издание Dagsavisen 16 мая.

Как уточняется в материале, министерство иностранных дел Норвегии направило компании документ, в котором указало, что расценивает обслуживание судов из РФ, как нарушение антироссийских санкций. Исключением является ремонт кораблей в аварийной ситуации.

Такое заявление со стороны ведомства говорит о том, что продолжение деятельности компании может привести к штрафам и уголовной ответственности.

Так, из-за полного запрета на ремонт российских судов на верфи могут начаться многочисленные увольнения.

Директор Kimek Грегер Маннсверк заявил, что министерство до этого момента не делало каких-либо предупреждений компании по поводу нарушения санкционного режима.

На протяжении десятилетий российские корабли являлись основными «клиентами» верфи Kimek. В компании работало больше 100 человек. Верфь была создана в 1986 году по просьбе норвежских властей именно для обслуживания российских судов.

Ограничительная сфера: к чему приведут санкции G7 против энергетики РФ
И как от этого может пострадать Европа

Ранее, 18 апреля, руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin заявило, что действующие антироссийские санкции в будущем могут негативно сказаться на ее цепочках поставок.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023