Завод Fiat приостановил работу из-за забастовки

Сотрудники автозавода Fiat в итальянском городе Помильяно близ Неаполя вышли на забастовку из-за неприемлемых рабочих условий: работники конвейера недовольны грязными туалетами, холодом в заводских цехах и нехваткой спецодежды. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило издание Automotive News Europe.

Как стало известно, на третий день забастовки прекратили работу сборочные линии автомобилей Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale, однако даже такая крайняя мера не помогла рабочим улучшить условия труда: автоконцерн Stellantis, которому принадлежит завод неподалеку от Неаполя, отвергает обвинения сотрудников сборочных цехов. По словам представителей концерна, Stellantis работает в соответствии с трудовым договором, а также уважает своих сотрудников.

Завод Stellantis в Помильяно насчитывает порядка 4,5 тыс. сотрудников. Именно здесь выпускают популярный автомобиль Fiat Panda, а также Alfa Romeo Tonale.

Важно отметить, что международный автоконцерн в последние годы сокращает расходы, что также затронуло условия труда сотрудников заводов Stellantis. Так, например, еще в 2021 году концерн сократил количество уборных и увеличила интервалы уборки санузлов на предприятиях, в том числе на заводе Mirafiori в Турине, где производят Fiat 500.

30 декабря российские автодилеры начали предлагать новые электрические хэтчбеки Fiat 500. Цена на электромобиль начинается от 2,7 млн рублей

Машина оснащена силовой установкой мощностью 120 л.с. и тяговой батареей на 42 кВтч, с которой электромобиль способен проехать без подзарядки до 320 км. Максимальная скорость авто составляет 150 км/ч.

В список оснащения модели в богатой комплектации La Prima входят 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель, спойлер на дверь багажника, а также ряд электронных систем помощи водителю, включая активный круиз-контроля и функцию удержания в полосе. Электромобиль комплектуется колесами размерностью 17 дюймов.