На российском рынке появились Fiat 500 на электротяге
Российские автодилеры начали предлагать новые электрические хэтчбэки Fiat 500. Предварительная цена составляет 2,7 млн рублей, сообщает 30 декабря «Газета.Ru».
Машина оснащена силовой установкой мощностью 120 л.с. и тяговой батареей на 42 кВт/ч, с которой электромобиль способен проехать без подзарядки до 320 км. Максимальная скорость авто составляет 150 км/ч.
В список оснащения модели в богатой комплектации La Prima входят 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель, спойлер на дверь багажника, а также ряд электронных систем помощи водителю включая активный круиз-контроля и функцию удержания в полосе. Электромобиль комплектуется колесами размерностью 17-дюймов.
Fiat в 2017 году прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, а весной 2022 года концерн Stellantis (в него входит итало-американская Fiat Chrysler Automobiles и французская PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на российский рынок.
4 августа компания Fiat, входящая в концерн Stellantis, выпустила принципиально новую модель — недорогой купе-кроссовер Fiat Fastback. Машина создана бразильским отделением концерна, производить ее будут там же, а целевой рынок — Латинская Америка. В основе новой машины лежит платформа MLA, она используется в хетчбэках Argo, седане Cronos и кроссовере Pulse. Машину предложат только с наддувными бензиновыми двигателями: литровым мощностью 130 л.с. и 1,3-литровым отдачей 185 л.с. В трансмиссии либо бесступенчатый вариатор, либо 6-диапазонный «автомат».