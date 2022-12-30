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На российском рынке появились Fiat 500 на электротяге

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Laurent SANSON
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Российские автодилеры начали предлагать новые электрические хэтчбэки Fiat 500. Предварительная цена составляет 2,7 млн рублей, сообщает 30 декабря «Газета.Ru».

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Машина оснащена силовой установкой мощностью 120 л.с. и тяговой батареей на 42 кВт/ч, с которой электромобиль способен проехать без подзарядки до 320 км. Максимальная скорость авто составляет 150 км/ч.

В список оснащения модели в богатой комплектации La Prima входят 10,25-дюймовый дисплей мультимедиасистемы, цифровая приборная панель, спойлер на дверь багажника, а также ряд электронных систем помощи водителю включая активный круиз-контроля и функцию удержания в полосе. Электромобиль комплектуется колесами размерностью 17-дюймов.

Fiat в 2017 году прекратил поставки легковых автомобилей в Россию, а весной 2022 года концерн Stellantis (в него входит итало-американская Fiat Chrysler Automobiles и французская PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на российский рынок.

4 августа компания Fiat, входящая в концерн Stellantis, выпустила принципиально новую модель — недорогой купе-кроссовер Fiat Fastback. Машина создана бразильским отделением концерна, производить ее будут там же, а целевой рынок — Латинская Америка. В основе новой машины лежит платформа MLA, она используется в хетчбэках Argo, седане Cronos и кроссовере Pulse. Машину предложат только с наддувными бензиновыми двигателями: литровым мощностью 130 л.с. и 1,3-литровым отдачей 185 л.с. В трансмиссии либо бесступенчатый вариатор, либо 6-диапазонный «автомат».

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