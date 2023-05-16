Пропал подозреваемый в избиении жены сын экс-президента Узбекистана

Подозреваемый в избиении жены сын экс-президента Узбекистана Петр Каримов пропал после того, как его отпустили из полицейского участка. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на его супругу Юлию Сметанкину.

По данным канала, женщина собирается написать заявление о пропаже мужа. Также она рассказала о ночном конфликте, который привел Каримова в полицию.

«Ссора началась из-за денег. Петр пришел домой выпивши и потребовал деньги на билет до Ташкента и отель. Получив отказ, разъярился и сорвался на рукоприкладство», — говорится в сообщении.

Сметанкина отметила, что за три года совместной жизни подобное уже происходило, «но так сильно он не бил никогда». Причину женщина видит в финансовых проблемах мужа. Она утверждает, что не держит на супруга зла, и надеется, что с ним не случилось ничего плохого.

Ранее в этот день сообщалось, что Каримова задержали в подмосковном Красногорске и доставили на допрос. Он находится в статусе подозреваемого по делу об избиении.

Как уточнил источник «Известий», во время конфликта с супругой сын экс-президента Узбекистана ударил ее несколько раз. Соседи два раза вызывали полицию, на второй раз Каримова задержали. После полученных травм Сметанкина была госпитализирована. В больнице у нее диагностировали тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

По факту произошедшего проводится проверка.