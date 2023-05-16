Домашнюю птицу изымут у жителей двух районов Удмуртии

Изъятие домашних птиц началось в Кезском и Красногорском районах Удмуртии. Причиной стали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

В поселке Кез очаг был обнаружен 11 мая, в Красногорском районе — 12 мая. Жители муниципалитетов должны предоставить специальной комиссии домашних птиц или продукцию птицеводства. Птицу усыпляют на месте с помощью инъекций. В дальнейшем поголовье отправляют на утилизацию, пишет Udm-info.ru.

За уничтоженных птиц жителям Удмуртии положена компенсация. Плата за курицу-несушку или бройлера составляет 375 рублей. Компенсация за взрослую утку составляет 1,5 тыс. рублей, гуся — 2 тыс. рублей.

На прошлой неделе прошло изъятие поголовья птиц у жителей Глазовского района. Причиной стала вспышка птичьего гриппа в Глазове.