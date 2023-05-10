Поголовье птиц изымут у 324 жителей Удмуртии из-за высокопатогенного гриппа

В Глазовском районе Удмуртии у собственников изымут уток, кур и гусей. Это связано со вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа.

Угрожаемой зоной признали территорию, которая прилегает к Южному озеру в Глазове в радиусе 5 км от границы очага заболевания. Об этом сообщает Udm-info.ru. В эту территорию входят деревни Порпиево, Штанигурт, Лекшур, Полынга, Малый Лудошур, Колевай, а также хутор Березовый и ряд СНТ. Птиц содержат 324 человека.

Всего в Глазове изымут 1298 птиц, в Глазовском районе — 1910 птиц. Кроме того, на неблагополучной территории находится крестьянско-фермерское хозяйство, где содержатся почти 12,8 тыс. птиц. Поголовье будет изъято и уничтожено. Собственникам положены компенсации из республиканского бюджета.

В муниципалитете проводится подворовой обход. С собственниками составляют акты об изъятии птиц.