В России после 1 сентября может возникнуть дефицит такси

«Общероссийское объединение пассажиров» выступило с просьбой перенести на год дату начала действия поправок к «закону о такси» ― до 1 сентября 2024 года. Соответствующее обращение письмо заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку направил член Общественной палаты Илья Зотов. Об этом 16 мая сообщает РБК.

Поправку к «закону о такси» приняли еще в 2022 году, они должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно документу, в каждом российском субъекте к этому моменту должно быть организовано три реестра: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Данные о работе реестров будет обрабатывать Минтранс, которому поручена организация федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Представители «Общероссийского объединения пассажиров» выразили опасения, что за столь короткий срок подобные реформы перевозчиков провести невозможно, в связи с чем в России может возникнуть дефицит перевозчиков.

Так, согласно поправкам к закону, перевозчик будет обязан заключать с каждым водителем официальный трудовой договор. Кроме того, водить такси не смогут жители России с непогашенной судимостью или тремя и более неоплаченными административными штрафами.

Также документ гласит, что российские регионы будут вправе устанавливать единую цветовую гамму машин такси, а также экологические требования. Перевозчики будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, которые службы такси используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

16 мая стало известно, что с 2024 года в российских таксопарках могут ввести уровень локализации деталей для автомобилей, служащих в такси, дороже четырех млн рублей. Об этом гласят новые поправки в постановление правительства, подготовленные главой комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андреем Кутеповом.