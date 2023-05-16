Реклама
Прямой эфир
Общество
В столице Кузбасса открыли «Квартал юстиции»
Авто
В Совфеде предложили с 2024 года ввести уровень локализации деталей для такси
Мир
Минобороны КНР назвало заявления США о союзе России и Китая устаревшим мышлением
Авто
Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом
Мир
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в дела США
Мир
В Кремле заявили о мониторинге российскими спецслужбами действий ЦРУ
Пресс-релизы
Modest Fashion Day состоится 20 мая в Казани
Пресс-релизы
20 мая стартует сезон главных соревнований гоночных суперкаров по кольцевым автогонкам
Экономика
Экономист предрек рецессию в Евросоюзе
Политика
Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате семи ракет Storm Shadow за сутки
Мир
Маск заявил о намерении миллиардера Сороса разрушить человечество
Авто
В российских автосалонах закончились Lada Largus

В России после 1 сентября может возникнуть дефицит такси

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Общероссийское объединение пассажиров» выступило с просьбой перенести на год дату начала действия поправок к «закону о такси» ― до 1 сентября 2024 года. Соответствующее обращение письмо заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку направил член Общественной палаты Илья Зотов. Об этом 16 мая сообщает РБК.

Поправку к «закону о такси» приняли еще в 2022 году, они должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно документу, в каждом российском субъекте к этому моменту должно быть организовано три реестра: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Данные о работе реестров будет обрабатывать Минтранс, которому поручена организация федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Представители «Общероссийского объединения пассажиров» выразили опасения, что за столь короткий срок подобные реформы перевозчиков провести невозможно, в связи с чем в России может возникнуть дефицит перевозчиков.

Так, согласно поправкам к закону, перевозчик будет обязан заключать с каждым водителем официальный трудовой договор. Кроме того, водить такси не смогут жители России с непогашенной судимостью или тремя и более неоплаченными административными штрафами.

Недостача данных: власти хотят регулировать умную электронику в автомобилях
Какую информацию передают бортовые компьютеры и почему правительство озаботилось этим вопросом

Также документ гласит, что российские регионы будут вправе устанавливать единую цветовую гамму машин такси, а также экологические требования. Перевозчики будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, которые службы такси используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

16 мая стало известно, что с 2024 года в российских таксопарках могут ввести уровень локализации деталей для автомобилей, служащих в такси, дороже четырех млн рублей. Об этом гласят новые поправки в постановление правительства, подготовленные главой комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андреем Кутеповом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023