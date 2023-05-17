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18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для населения Крыма 18 мая — особенная дата. Это День памяти жертв депортации народов полуострова, трагического и мрачного события в истории России. Оно коснулось многих семей, изменило судьбы тысяч людей. Сегодня в день памяти отмечают восстановление исторической справедливости и единение народов РФ и Крыма. О значении и истории знаменательной даты читайте в материале «Известий».

День памяти жертв депортации народов Крыма 2023 — история

10 мая 1944 года политический деятель Лаврентий Берия обратился к лидеру страны Иосифу Сталину с письменным предложением о депортации крымских татар. Народы Крыма обвинили в «массовом дезертирстве» из Красной Армии, а также в сотрудничестве с фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны.

Инициатива встретила поддержку, и через восемь дней началось масштабное выселение татар с их исторической Родины. Всего за два дня более 180 тыс. человек подверглись депортации. Вскоре их число достигло 200 тыс. или более 47 тыс. семей. Следом за крымскими татарами с полуострова выселили греков, болгар, армян, немцев, итальянцев и румын.

Колонии переселенцев высылали в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Небольшое число мигрантов поселились на Урале, в Марийской АССР и ряде других регионов РСФСР.

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Лишь в 1967 году население Крыма было восстановлено в конституционных правах, но даже тогда вернуться на родные земли и получить реквизированное имущество назад было проблематично из-за отсутствия прописки.

Полноценная репатриация началась лишь в 90-х годах после принятия постановления «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». А после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

К настоящему моменту на территории республики проживают около 260 тыс. крымских татар. Теперь 18 мая — не только годовщина трагического события, но и День возрождения реабилитированных народов Крыма.

День памяти жертв депортации народов Крыма 2023 — традиции

Дату трагического события в Крыму каждый год проводят особым образом. В разных городах республики проходят памятные мероприятия, которые посещают первые лица Республики, общественные и религиозные деятели, местные жители и даже высокопоставленные чиновники других регионов РФ и федеральные власти. А жители столицы Крыма, Симферополя, выходят на ежегодный Всекрымский траурный митинг.

О событии рассказывают в музеях, библиотеках и школах, культурные учреждения организуют тематические выставки, лекции и видеоуроки. В церквях и храмах проходят богослужения, прихожане ставят свечи и читают молитвы. На территории Республики установлены несколько мемориалов, к которым в памятный день несут цветы.

Символом знаменательного дня является голубая лента — знак мира и дружбы между народами. Ее повязывают на рукава, зеркала автомобилей, коляски, перила и размещают в других видных местах.

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Также накануне годовщины трагического события проходит акция «Зажги огонек в своем сердце». Жители Крыма зажигают свечи, выстраивая из огоньков карту России. Этот жест символизирует единство и уважение к памяти жертв депортации.

А 18 марта в Крыму отметили девятую годовщину воссоединения республики с Россией — знакового события для истории полуострова и его населения.

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