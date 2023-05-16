В РФ ученые создали искусственную роговицу глаза для восстановления зрения

Российские ученые создали искусственную роговицу глаза. Технологию будут применять для восстановления зрения, сообщает телеканал «Известия». Разработка принадлежит ученым из Сеченовского университета. Первые операции начнут проводить в ветеринарии. Глаза животных часто страдают при инфекционных заболеваниях. При этом трансплантация также поможет восстановить зрение после травм. Уже после проведения первых испытаний методику будут применять у людей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.