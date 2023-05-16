Карта спецоперации на Украине 16 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 мая можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен ЗРК Patriot американского производства.

Также в Минобороны сообщили о ситуации вокруг Артемовска. На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города, уточнил Конашенков. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

В районе населенного пункта Красное (ДНР) подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ. В ходе боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера.

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка (ДНР), а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка (Запорожской области). За сутки на данных направлениях потери противника составили до 135-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих и четыре автомобиля, на краснолиманском направлении — до 65-ти украинских боевиков, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 427 самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.