На Чукотке неизвестные похитили лекарство для онкобольных на 1 млн рублей

На Чукотке неизвестные обманули персонал окружной больницы и похитили препарат для лечения онкобольных, купленный за бюджетные средства на сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону во вторник, 16 мая.

«Неизвестные начали получать препарат «Энзалутамид» с октября 2022 года. Они убедили сотрудников Чукотской окружной больницы выписать лекарство стоящему на учете пациенту. При этом сам больной за помощью в главное медучреждение Чукотки не обращался», — передает сообщение ведомства портал «Чукотка».

Как уточняется, мошенники похитили шесть упаковок препаратов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Устанавливаются участники хищения и иные эпизоды их преступной деятельности.



15 мая полиция начала проверку по двум случаям дистанционного мошенничества в Якутске. Ущерб превысил 1,5 млн рублей.