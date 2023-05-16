Компания LG вновь начала набирать персонал в России, узнали «Известия». В офис в Санкт-Петербурге требуются программисты, указано на сайте по поиску работу hh.ru.

В частности, нужен разработчик на C++ (один из самых популярных языков программирования — Ред.) — в его задачи входит написание софта под операционную систему Linux, требуется опыт разработки веб-движков и браузеров. Кроме того, корпорация ищет специалиста по языку Python для разработки кроссплатформенных приложений.

По словам источника «Известий» на рынке, ранее компания перевела все вакансии в архив и не набирала новый персонал.

«Уход LG с российского рынка весьма относительный. В Санкт-Петербурге находится крупный центр разработки, от которого компания не может отказаться», — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Возобновление найма сотрудников компанией LG может быть связано со скорым выходом новых моделей ее техники. Для них требуется локализация меню и прошивок в том числе на русском языке, объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Техника LG до сих пор продается в России, хотя компания в середине марта 2022 года заявила о прекращении официальных поставок. Теперь они идут по схеме параллельного импорта и это уже сказалось на позициях LG на российском рынке.

«Продукцию LG ввозят параллельным импортом, но, конечно, не в таких объемах, как поставляли официально. Они растеряли свою долю на рынке во всех категориях», — сообщил «Известиям» источник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов.

По его словам, еще год назад компания занимала почти половину отечественного рынка телевизоров. Сейчас доля южнокорейского производителя составляет не более 5%, отметил собеседник.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Персональное продолжение: LG возобновила набор сотрудников в России