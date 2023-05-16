Реклама
Прямой эфир
Мир
LG возобновила набор сотрудников в России
Мир
Пекин не нашел оправданий односторонним западным санкциям
Экономика
Росавиация попросила разработать новый отечественный учебный самолет
Мир
Варшава не обсуждает отправку своих войск на Украину
Общество
Потепление в Мурманске повторило температурный рекорд 60-летней давности
Мир
Посол РФ в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Спорт
Хабилов высоко оценил бои Алексея Олейника
Мир
Трамп заявил об обмане американцев из-за расследования его связи с РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали 22 градуса тепла в Москве и области 16 мая
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Председателя Верховного суда Украины задержали за взятку в $3 млн
Мир
Три человека погибли и два пострадали в результате стрельбы в Нью-Мексико
Мир
Минфин США подтвердил оценочную дату дефолта 1 июня

LG возобновила набор сотрудников в России

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания LG вновь начала набирать персонал в России, узнали «Известия». В офис в Санкт-Петербурге требуются программисты, указано на сайте по поиску работу hh.ru.

Не пытайтесь покинуть: почему глобальный бизнес не может уйти из Китая
В КНР сформировался уникальный промышленный комплекс, заменить который практически невозможно

В частности, нужен разработчик на C++ (один из самых популярных языков программирования — Ред.) — в его задачи входит написание софта под операционную систему Linux, требуется опыт разработки веб-движков и браузеров. Кроме того, корпорация ищет специалиста по языку Python для разработки кроссплатформенных приложений.

По словам источника «Известий» на рынке, ранее компания перевела все вакансии в архив и не набирала новый персонал.

«Уход LG с российского рынка весьма относительный. В Санкт-Петербурге находится крупный центр разработки, от которого компания не может отказаться», — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Возобновление найма сотрудников компанией LG может быть связано со скорым выходом новых моделей ее техники. Для них требуется локализация меню и прошивок в том числе на русском языке, объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Техника LG до сих пор продается в России, хотя компания в середине марта 2022 года заявила о прекращении официальных поставок. Теперь они идут по схеме параллельного импорта и это уже сказалось на позициях LG на российском рынке.

«Продукцию LG ввозят параллельным импортом, но, конечно, не в таких объемах, как поставляли официально. Они растеряли свою долю на рынке во всех категориях», — сообщил «Известиям» источник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов.

По его словам, еще год назад компания занимала почти половину отечественного рынка телевизоров. Сейчас доля южнокорейского производителя составляет не более 5%, отметил собеседник.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Персональное продолжение: LG возобновила набор сотрудников в России

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023