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Персональное продолжение: LG возобновила набор сотрудников в России

Означает ли это скорое возвращение компании на отечественный рынок
Фото: Getty Images/industryview
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Компания LG возобновила набор персонала в России, узнали «Известия». В офис в Санкт-Петербурге требуются программисты, следует из вакансий, размещенных на сервисе hh.ru. В преддверии выхода новых моделей необходима локализация их меню и прошивок на русский язык, предположили эксперты. По их мнению, несмотря на приостановку поставок техники с марта 2022 года, у компании есть желание работать в России. Об этом свидетельствует и тот факт, что LG до сих пор не продала свой завод в Подмосковье и официально опровергла сообщение о переносе его производственных линий в страны СНГ.

Охота на программистов

Южнокорейская LG возобновила набор персонала в России, узнали «Известия». Информация о том, что в офис компании в Санкт-Петербурге требуются программисты, опубликована на сервисе hh.ru. Например, ведется поиск разработчика на C++ (один из самых популярных языков программирования) — в его задачи входит написание софта под операционную систему Linux, требуется опыт разработки веб-движков и браузеров. Также компания ищет специалиста по языку Python для разработки кроссплатформенных приложений. По словам источника «Известий» на рынке, ранее компания перевела все вакансии в архив и не набирала новый персонал.

Справка «Известий»

LG объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию 19 марта 2022 года. Тогда компания заявила о том, что «новая техника в Россию ввозиться не будет» и она «продолжит внимательно следить за развитием ситуации». Кроме того, компания прекратила наем персонала в РФ.

У LG есть собственный центр разработки в Санкт-Петербурге, открытый еще в 1997 году. В 2006 году компания открыла завод в Подмосковье, где производится бытовая техника.

Фото: lg.com

«Известия» направили запрос в LG с просьбой прокомментировать, с чем связан набор программистов в РФ.

— Уход LG с российского рынка весьма относительный. В Санкт-Петербурге находится крупный центр разработки, от которого компания не может отказаться, — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Для любой иностранной компании бизнес превыше всего, объяснил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Несмотря на санкции и политическое давление со стороны западных государств, компания осознает свою выгоду сотрудничества с нашей страной, сказал эксперт.

— Кроме того, российские программисты известны во всем мире своим уровнем знаний и профессиональной подготовки. Иностранные компании часто «охотятся» на отечественных специалистов и пытаются переманивать их к себе в штат, — отметил Иван Самойленко.

Фото: Getty Images/gilaxia

Еще одна причина заключается в том, что даже если требуется программист среднего уровня, найти такого в России зачастую дешевле, чем в другой стране, заметил эксперт.

— Также LG оставляет для себя возможности снова начать полноценную работу в России. В этом плане набор персонала в РФ — это некий задел на будущее, когда ограничения будут сняты или ослаблены, — предположил Иван Самойленко.

Наем сотрудников компанией LG прямо свидетельствует о скором выходе новых моделей, которым требуется локализация меню и прошивок на отличные от английского и корейского языки, объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. LG — один из крупнейших производителей цифровых устройств и бытовой техники в мире и стратегически важная компания для экономики Южной Кореи. Поэтому любые изменения политики компании относительно активной работы на российском рынке будут согласованы в том числе с правительством этой страны, считает эксперт.

разработчик смотрит телевизор
Фото: lg.com

Взять на паузу

Несмотря на то что южнокорейская компания набирает персонал в РФ, ее продукция по-прежнему ввозится по параллельному импорту, отмечают опрошенные «Известиями» источники.

— Продукцию LG ввозят параллельным импортом, но, конечно, не в таких объемах, как поставляли официально. Они растеряли свою долю на рынке во всех категориях, — сообщил «Известиям» источник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов.

По его словам, еще год назад компания занимала почти половину отечественного рынка телевизоров. Сейчас доля южнокорейского производителя составляет не более 5%, отметил собеседник.

— LG не особо торопится уходить из России и ждет, пока политическая ситуация стабилизируется. Что касается завода в Московской области, то, несмотря на слухи о его закрытии, никаких подтверждений эта информация не получила, — сказал источник «Известий».

завод lg
Фото: соцсети

Южнокорейский производитель построил в РФ один из крупнейших в Европе заводов по производству техники, его площадь составляет больше 50 га. И до сих пор компания не перевезла производственные линии в страны СНГ, несмотря на то что китайские и турецкие производители бытовой техники предлагали выкупить его целиком, напомнил Евгений Харитонов.

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Осенью 2022 года появилась информация о том, что LG перенесла производство техники с завода в РФ в Казахстан и Узбекистан. Однако тогда в компании ее опровергли, заявив, что «не рассматривают такую возможность».

LG потратила на завод в Подмосковье больше $500 млн, поэтому переносить куда-либо производство, закрывать его или продавать компании невыгодно, отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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