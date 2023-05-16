Три человека погибли и два пострадали в результате стрельбы в Нью-Мексико

В американском штате Нью-Мексико во время стрельбы погибли три человека. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил NBC News со ссылкой на полицию города Фармингтон.

Как отмечается, подозреваемый был ликвидирован правоохранителями. Также в перестрелке пострадали два полицейских.

«Личность подозреваемого неизвестна, в настоящее время других известных угроз нет», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее, 14 мая, семь человек пострадали при стрельбе в американском штате Аризона. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия несколько раненых.