В заповеднике «Царицыно» установят вендинговые аппараты с кормом для животных

В Москве на территории музея-заповедника «Царицыно» установят два вендинговых автомата по продаже кормов для животных. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, автоматы смогут установить победители открытых городских торгов, участие в которых смогут принять малые и средние предприниматели, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Победитель сможет продавать корма для домашних животных, птиц и рыб в течение пяти лет», — цитирует Щербакова RT.

Торги пройдут 24 мая в электронной форме, пишет «Федеральное агентство новостей». Заявку на участие можно подать до 19 мая. После заключения договора предприниматели самостоятельно установят торговые автоматы возле входа в парк со стороны ул. 1-я Радиальная рядом с Верхним Царицынским прудом на специально отведенных мощеных участках площадью 2 кв. м каждый.

Помимо кормов в ассортимент включат средства по уходу за животными и другие зоологические товары, сообщает телеканал «360».

Как отмечает сайт kp.ru, в заповеднике «Царицыно» с 25 августа по 3 сентября 2023 года пройдет фестиваль исторических садов. В Воздушных садах — вблизи Царицынских оранжерей — появятся красивейшие миниатюры садов и парков, которые специально для фестиваля изготовили дизайнеры и архитекторы. Для гостей подготовят лекции, экскурсии и мастер-классы.