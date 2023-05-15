Систему отопления отремонтируют в школе № 80 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) определили подрядчика, который отремонтирует систему отопления в школе № 80. Об этом 15 мая сообщает «ТагилСити.ру».

Работами займется местное ООО «Уралспецстрой». Компания согласилась отремонтировать систему отопления школы за 15,5 млн рублей при начальной цене контракта в 17,1 млн рублей.

Согласно договору, завершить работы необходимо до 18 августа 2023 года. По данным издания, в школе заменят магистральные трубопроводы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

Необходимость капремонта системы вызвана несоответствием температуры нормам СанПиН. Это было выявлено в ходе обследования, проведенного специалистами.

В январе сообщалось, что в детском саду № 3 в Нижнем Тагиле планируют установить новые окна после жалоб родителей на холод в группах. После длинных новогодних каникул в ряде помещений температура воздуха фиксировалась на уровне +16…+17 градусов. Родители воспитанников утверждали, что для утепления окна завешивали одеялами и пеленками.