Окна заменят в детсаду № 3 в Нижнем Тагиле после жалоб родителей

В детском саду № 3 в Нижнем Тагиле планируют установить новые окна после жалоб родителей на холод в группах. Деньги на эти цели выделят в 2023 году, рассказали ТагилСити.ру в городском управлении образования.

«По данным обслуживающей организации, температура теплоносителя в здании на подаче соответствует нормам и инженерные сети работают в штатном режиме. В помещениях с низким температурным режимом требуется замена оконных блоков», — рассказала изданию глава управления Татьяна Удинцева.

Отмечается, что 9 января после длинных новогодних каникул в двух группах детсада температура воздуха фиксировалась на уровне +16…+17 градусов. Детей перевели в другие помещения, а позднее в учреждении была проведена прокурорская проверка.

По словам родителей воспитанников, перед приездом проверяющих в помещениях всю ночь работали обогреватели, а с окон было снято утепление в виде одеял и пеленок. После этого «утеплитель» вернули на место.