На Кубани водитель въехал в группу подростков на велосипедах

На Кубани водитель въехал в группу несовершеннолетних велосипедистов, которые приехали на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга. Пострадали трое подростков, сообщила в понедельник, 15 мая, пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«78-летний житель Темрюка при управлении автомобилем Daewoo Matiz не уступил дорогу группе велосипедистов и допустил с ними столкновение, в результате чего трое спортсменов 2007 и 2008 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке участка дороги Андреева гора — станция Варениковская. Подростки находились вне зоны видимости сопровождавшего их тренера.

На водителя составлен административный протокол за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пользующемуся преимуществом транспортному средству. Также межрайонная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности со стороны организаторов и сопровождающих спортсменов лиц.

11 мая велосипедистка пострадала в ДТП в Брянске. От удара 46-летнюю женщину отбросило на стоявший на остановке автобус «ЛиАЗ». Ей поставили диагноз «закрытый перелом большого бугра левого плеча».