Реклама
Прямой эфир
Политика
В МГИМО оценили слова кандидата в президенты Турции о сближении страны с Западом
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
Военный эксперт оценил угрозу из-за поставок Украине ракет большой дальности
Мир
Во Франции зафиксирован самый низкий за последние 29 лет уровень рождаемости
Мир
В ФРГ призвали Шольца поставить перед Зеленским вопрос о работе «Миротворца»
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии
Мир
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Общество
Стали известны даты проведения Всемирного фестиваля молодежи
Авто
General Motors расширит свое присутствие в Европе

Велосипедистка пострадала в массовом ДТП с автобусом в Брянске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса пострадала 46-летняя женщина-велосипедистка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 10 мая на улице 2-я Мичурина. Предварительно установлено, что 38-летний водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz врезался в попутно двигавшуюся Kia cee’d, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

Затем Kia наехал на 46-летнюю велосипедистку, которую от удара отбросило на стоявший на остановке автобус «ЛиАЗ». Женщина получила травмы, ей поставили диагноз «закрытый перелом большого бугра левого плеча». Медики назначили ей лечение и отпустили, пишет NASHBRYANSK.RU.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вечером 2 мая под Липецком 29-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 58-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023