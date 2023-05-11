Велосипедистка пострадала в массовом ДТП с автобусом в Брянске
В Брянске в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса пострадала 46-летняя женщина-велосипедистка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером 10 мая на улице 2-я Мичурина. Предварительно установлено, что 38-летний водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz врезался в попутно двигавшуюся Kia cee’d, за рулем которой находился 39-летний мужчина.
Затем Kia наехал на 46-летнюю велосипедистку, которую от удара отбросило на стоявший на остановке автобус «ЛиАЗ». Женщина получила травмы, ей поставили диагноз «закрытый перелом большого бугра левого плеча». Медики назначили ей лечение и отпустили, пишет NASHBRYANSK.RU.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вечером 2 мая под Липецком 29-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 58-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте.