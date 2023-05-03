Велосипедист погиб в результате ДТП в Липецкой области

Автомобиль сбил 58-летнего велосипедиста на дороге в Липецкой области. Мужчина скончался на месте.

Авария произошла вечером 2 мая на территории Липецкого района. 29-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на велосипедиста во время движения по дороге Хлевное – Липецк. Об этом сообщает GOROD48. По факту происшествия проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в авариях в Липецкой области четыре человека получили травмы. В Липецке 49-летний водитель Skoda совершил наезд на пятилетнего мальчика. В Ельце 32-летняя женщина за рулем Skoda сбила 11-летнего велосипедиста, мальчику потребовалась госпитализация. На дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов легковой автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовиком Volvo. Травмы получили две 18-летние пассажирки иномарки.

В Иркутске водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух первоклассниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Известно, что машина проехала на запрещающий сигнал светофора.