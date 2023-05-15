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Перенесение гробницы Александра Невского в Троицкий собор завершится до конца года

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Фото: Государственный Эрмитаж
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Перенесение мемориального комплекса раки Александра Невского из Государственного Эрмитажа в Троицкий собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге завершится до конца года.

Министерство культуры продолжит следить за соблюдением мер сохранности гробницы.

Возвращение гробницы в лавру будет проводиться в два этапа. Сначала в собор перенесут деревянные элементы памятника, а затем и саму серебряную раку. Первый этап планируется завершить к 12 сентября — празднику перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Северную столицу. Второй этап закончат до конца текущего года.

Перед перемещением раки в соборе будет обеспечен температурно-влажностный режим и другие вопросы сохранения объекта культурного наследия. Режимы посещения собора и специальные технические условия по сохранению раки согласуют со специалистами.

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О том, что Государственный Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии право хранить серебряную гробницу Невского в лавре на 49 лет, стало известно накануне. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что Минкультуры подписало соответствующий приказ.

Он также отметил, что согласие Эрмитажа, который ранее возражал против передачи шедевра мирового искусства в пользование лавре, «является ярким событием мирового значения».

Представители церкви неоднократно просили передать серебряную гробницу Александро-Невской лавре. Реликвия попала в Эрмитаж в 1920-е годы во время изъятия церковных ценностей советским правительством. Гробница была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и ранее находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

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