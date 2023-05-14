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Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского на 49 лет

Пиотровский: Эрмитаж передаст церкви гробницу Александра Невского по договору на 49 лет
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Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail Golub
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Государственный Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии на 49 лет право хранить серебряную гробницу Александра Невского в Александро-Невской лавре, где рака будет соединена с мощами святого. Как сообщил 14 мая генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, эти условия прописаны в заключенном договоре.

О передаче гробницы в ведение епархии также подписан приказ Министерства культуры. Как отметил Пиотровский, музей в течение 100 лет хранил и четырежды спасал гробницу от гибели.

«Согласно договору, заключенному между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией, утвержденному и согласованному патриархом Московским и всея Руси и министром культуры РФ, церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже. Без этого хрупкая гробница погибнет», — указано в комментарии гендиректора в Telegram-канале музея.

Он также отметил, что согласие Эрмитажа, который ранее возражал против передачи шедевра мирового искусства в пользование лавре, «является ярким событием мирового значения».

«Эрмитаж исходит из того, что в данный геополитический момент для судеб страны и социального мира в ней соединение мощей с гробницей на территории лавры приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности», — объяснил Пиотровский.

Представители церкви неоднократно просили передать серебряную гробницу Александро-Невской лавре. Реликвия попала в Эрмитаж в 1920-е годы во время изъятия церковных ценностей советским правительством. Гробница была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и ранее находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

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В апреле 2021 года сообщалось, что президент России Владимир Путин передал Эрмитажу в качестве экспонатов набор церковной утвари из приданого дочери Александра II, великой княгини Марии Александровны. Коллекция включает в себя 16 предметов, оставшихся от первоначального набора из 22. Комплект был изготовлен в 1877 году в Петербурге на фабрике Никольса и Плинке.

21 марта 2023 года Эрмитаж вошел в топ-99 достопримечательностей мира. Первое место досталось зданию парламента Венгрии. Вторым в списке стал парижский Диснейленд. Российский Эрмитаж занял 78-ю строчку рейтинга, набрав 5,55 балла. Петербургский музей обогнал Тайм-сквер и Китайскую стену, а также Голубую мечеть в Стамбуле.

Эрмитаж — один из самых крупных художественных музеев мира. Комплекс состоит из шести зданий, в которых для посетителей открыто 365 выставочных залов. Только в 2022 году Эрмитаж посетили 2,8 млн человек.

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