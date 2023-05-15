Двухлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Москве

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 15 мая.

«На улице Рокотова с девятого этажа одного из домов двухлетний ребенок упал с высоты», — рассказал собеседник.

Информация о состоянии ребенка, а также обстоятельства случившегося на данный момент не приводятся.

Ранее, 20 апреля, в 3-м Митинском переулке столицы двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома и выжила. Пострадавшая была госпитализирована.

По словам источника «Известий», вследствие падения у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, перелом левого бедра, травматический шок, ссадины, а также раны.