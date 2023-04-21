В Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа дома
В Москве в третьем Митинском переулке двухлетняя девочка в четверг, 20 апреля, выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома и выжила, рассказал источник «Известий».
Двухлетнюю девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Согласно информации источника, из-за падения с огромной высоты у ребенка ушиб головного мозга, перелом левого бедра, травматический шок, ссадины, а также раны.
В этот день пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в момент инцидента мать девочки находилась в квартире. Ведомство контролирует установление обстоятельств. Позже будет принято процессуальное решение.
В марте в Томске из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного жилого дома выпал четырехлетний мальчик. В утреннее время ребенок находился без присмотра родителей.