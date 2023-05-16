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Окрошка за год подорожала на 3%

Исследование: окрошка в России за год подорожала на 3%
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Это выяснил оператор фискальных данных «Платформа ОФД», который ежедневно обрабатывает максимум 55 млн чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в стране. Эксперты учитывали фактуру о продажах в офлайн-торговле и онлайн-рознице за 1–14 мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Известия» ознакомились с фактурой 16 мая.

В традиционной торговле продукты для этого блюда в основном подорожали, выяснила компания. Больше всего прибавил в цене редис — в среднем плюс 28%, огурцы — плюс 25%, квас и зеленый лук плюс 6 и 5% соответственно. Стоимость сметаны и вареной колбасы прибавила лишь 1%. Ценник на картофель, укроп и яйца снизился на 33, 21 и 7% соответственно.

«Небольшой рост «индекса окрошки» в среднем по России год к году связан с заметным снижением потребительских трат на картофель, укроп и яйца. «Удорожающий» вклад в ценовой комплект внесли лишь огурцы и редис, — подчеркнули в «Платформе ОФД». — Майский индекс свидетельствует о продолжении тренда на стабилизацию цен в продовольственном секторе: у населения сохраняется сберегательная модель потребления».

Средний чек на окрошку в Москве вырос на 6% и составил почти 850 рублей, в Санкт-Петербурге — на 11%, до почти 950 рублей.

Тогда как в онлайн-рознице «индекс окрошки» в среднем оказался на 20% выше прошлогоднего показателя и составил 1,1 тыс. рублей. В заведениях общественного питания порция традиционного для лета блюда в первой половине мая обошлась в почти 150 рублей, это плюс 10% по отношению к прошлому году. В натуральном выражении блюда стали покупать на 12% больше.

Запахло жареным: в России подорожал «шашлычный набор»
В какую сумму россиянам обходятся мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что, как рассказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД», в России подорожал «шашлычный набор», в который входит мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с 2022 годом и составил почти 2,2 тыс. рублей, а продажи в натуральном выражении выросли на 19%.

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