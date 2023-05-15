Эксперт рассказала о действиях для предпринимателей при выявлении налоговой недоимки

Уголовное законодательство, касающееся преступлений в сфере предпринимательской деятельности, либерально, особенно когда речь идет о налоговых преступлениях, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Как она объяснила «Известиям» 15 мая, законодатель дает возможность быть освобожденным от уголовно-правовых последствий как до возбуждения уголовного дела, так и после. Самое главное — не совершать деструктивных действий, подчеркнула эксперт и дала несколько рекомендаций предпринимателям по уплате налогов.

«Во-первых, в случае выявления налоговым органом недоимки и выставления претензии необходимо оперативно возместить ущерб. Это позволит предпринимателю оградить себя и бизнес от уголовно-процессуальных последствий и оказаться вне уголовно-правовой сферы благодаря принятому по поручению президента РФ [Владимира Путина] закону об отказе в возбуждении уголовных дел в случае полной уплаты налоговой недоимки в соответствии с инициативой экспертного центра, озвученной Путину на форуме «Деловой России» в 2022 году», — отметила Авдеева.

По ее словам, так как некоторые вопросы могут быть спорными, доказывать свою позицию следует после возмещения ущерба в арбитражном суде.

«Сегодня законодательство предполагает возможность не оказаться в уголовно-правовой сфере в случае оперативной уплаты налоговой недоимки», — подчеркнула она.

Во-вторых, сокрытие имущества и попытки к бегству повлекут за собой инкриминирование дополнительных составов и даже риски избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, арестов имущества, добавила эксперт.

«В-третьих, если уголовное дело уже возбуждено, предпринимателю целесообразно воспользоваться положениями ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ, предполагающими в случае возмещения ущерба прекращение уголовного преследования и освобождение от уголовного наказания в зависимости от стадии такого возмещения», — рассказала она.

При этом в случае категорического несогласия с выставленной налоговой недоимкой следует предпринимать действия, связанные с ходатайствами об экспертизах, предоставлением иных доказательств, подтверждающих добросовестность.

«Однако здесь предприниматель не может рассчитывать на то, что он будет огражден от уголовно-процессуальных действий в отношении него», — уточнила Авдеева.

Она обратила внимание на эффективность введенной в 2009 году ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, которая позволяет оградить предпринимателя от избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, что, по ее словам, подтверждается статистикой ФСИН. Так, в Москве, например, ни один предприниматель не содержится под стражей ни по одному налоговому составу.

«Таким образом, действующее законодательство позволяет предотвратить снижение поступлений в бюджет от неуплаты налогов без мер уголовной репрессии при разумном поведении предпринимателя, которому дается шанс как до возбуждения уголовного дела, так и в случае возбуждения», — заключила Авдеева.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума сообщил, что в прошлом году сумма возмещенного ущерба по уголовным делам о налоговых преступлениях в России превысила 50 млрд рублей. Проблема ухода от налогов продолжает оставаться актуальной, добавил он.

18 марта сообщалось, что российский президент подписал закон о прекращении уголовных дел по налоговым преступлениям после уплаты штрафов и пеней.

15 февраля глава государства отметил, что в РФ следует упорядочить систему налоговой задолженности.