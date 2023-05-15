Объем некачественного топлива на российском рынке снизился до уровня 3,9%

Доля некачественного топлива в России впервые сократилась до 3,9%, об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев. Он отметил, что добиться такого результата удалось в том числе благодаря введению штрафов для АЗС. Сейчас заправкам выгоднее продавать качественное топливо, чем попасться на нарушениях, сообщает телеканал «Известия». Нарушителям грозит штраф в размере 1% от выручки за продажу некачественного топлива, но не менее 500 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.