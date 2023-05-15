Легенда покера Дойл Брансон скончался в возрасте 89 лет

Американский профессиональный игрок в покер Дойл Брансон скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его представитель Брайан Балсбо в Twitter 15 мая.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего отца Дойла Брансона... В ближайшие дни нам многое предстоит сказать, поскольку мы чтим его наследие. Пожалуйста, поддержите Дойла и нашу семью в своих молитвах. Да упокоится он с миром», — приводит представитель слова семьи Брансона.

Причины смерти не уточняются. Брансон не дожил до своего 90-го дня рождения около трех месяцев.

Дойл Брансон — член «Зала славы покера» с 1988 года. Он стал одним из первых игроков в истории, заработавшим в покере $1 млн — на то время это были большие деньги. За свою карьеру Брансон выиграл 10 турниров World Series of Poker (WSOP). Им также написана и издана знаменитая книга о покерной стратегии «Суперсистема», которая внесла серьезный вклад в популяризацию покера в США и во всем мире.