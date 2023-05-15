В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают итоги выборов в Турции. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 15 мая, проходит круглый стол на тему: «Итоги выборов в Турции».
Участники:
- Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам;
- Амур Гаджиев, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
- Павел Шлыков, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Как складывается текущая политическая и социально-экономическая ситуация в Турции? Как можно оценить итоги выборов? Как исход выборов в Турции может повлиять на внешнеполитический курс Анкары?