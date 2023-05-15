Ограничение ипотеки от застройщиков не привело к падению спроса на кредиты

Спрос на ипотеку остается устойчивым, несмотря на более высокие процентные ставки и регуляторные ограничения, рассказала «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк 15 мая. Так, по информации Frank RG, за первые четыре месяца 2023 года объем выданных ипотечных кредитов превысил 1,8 трлн рублей. Такие показатели превосходят уровни в 2022-м и 2021 годах.

Поддержку ипотечному кредитованию оказывают государственные программы с субсидируемыми процентными ставками — на них приходится около половины объема выданных кредитов.

Как отмечает эксперт, наиболее популярные льготные программы — семейная и льготная ипотека. Оформить их можно только при покупке квартиры у застройщика. Семейная ипотека с февраля устойчиво опережает льготную благодаря ее распространению на более широкий круг семей в 2023 году. Кроме того, процентные ставки по семейной ипотеке (не более 6%) ниже, чем по льготной (пороговое значение — 8%).

Ипотека по околонулевым ставкам от застройщика становится все менее распространенной, отмечает аналитик, ссылаясь на рост средней ставки по выданным кредитам. Так, по данным Центробанка РФ, в декабре 2022-го на первичном рынке она составляла 3,5%, в марте — 5,6%. Также в предложениях от многих крупных застройщиков с января этого года нет опций с экстремально низкими процентными ставками.

В то же время эксперт считает, что ситуация в сегменте новостроек становится более «здоровой»: при более высоких процентных ставках спрос сохраняется за счет сдержанной ценовой динамики или снижения стоимости квартир. По данным Росстата об индексе цен на жилье, за I квартал 2023 года цены на первичном рынке в России в среднем снизились на 0,6%. Таким образом, ограничение ипотеки по экстремально низким ставкам не привело к значительному падению спроса на ипотечные кредиты, добавила она.

При этом уточняется, что средний срок ипотечного кредита на новое жилье остается высоким и почти достигает 26 лет. Сроки кредитования заметно выросли в прошлом году — это объясняется распространением ипотеки по сниженным ставкам от застройщика. Как объяснила аналитик, при ставках, близких к нулю, увеличение срока кредита приводит к серьезному снижению ежемесячного платежа. В настоящее время, когда экстремально низких ставок на рынке почти нет, увеличение срока кредита до 30 лет приводит к несущественному уменьшению ежемесячного платежа по сравнению со сроком в 25 года. По мнению эксперта, сохранение среднего срока кредита на высоком уровне может говорить о том, что часть заемщиков не задумываясь берет ипотеку на максимальный срок и не рассматривает другие варианты.

Спрос на ипотечные кредиты на вторичном рынке аналитик называет устойчивым, несмотря на сдерживающее влияние со стороны процентных ставок, возросшего уровня неопределенности и относительно высоких цен. По ее словам, процентные ставки с начала года в среднем составляют около 11%, а цены на вторичное жилье остаются на повышенном уровне, хотя во многих российских регионах уже наблюдается их снижение. Средний срок ипотечного кредита в 2023 году приближается к 23 годам.

По прогнозу эксперта, программы льготного кредитования продолжат оказывать поддержку рынку ипотечного кредитования в этом году, во второй половине 2023-го спрос на кредиты может быть более сдержанным из-за возможного роста процентных ставок.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минфину, Минстрою и Минвостокразвития «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека». Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.