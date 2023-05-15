Bloomberg узнало характеристики нового процессора M3 Pro для MacBook Pro

Американская корпорация Apple приступила к тестированию прототипа MacBook Pro на основе процессора M3 Pro. Об этом 15 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разработчиков.

Девайсы с новым чипом могут быть доступны на рынке уже к концу текущего года. Однако летний анонс MacBook Air всё же состоится на основе процессора M2.

Издание также поделилось предварительными характеристиками нового процессора Apple. Так, наличие процессора M3 Pro начальной конфигурации подразумевает наличие 12 вычислительных и 18 графических ядер, а также поддержку 36 Гбайт памяти.

M2 Pro, который Apple успела представить еще в январе, будущая модель уже превосходит на четыре ядра — два экономичных и два графических, а также 4 Гбайт памяти.

«Если тестируемый чип действительно является M3 Pro базового уровня, это будет означать, что увеличение количества ядер по сравнению с M2 Pro будет аналогично переходу от M1 Pro к M2 Pro», — проводится аналогия в материале.

Говоря о характеристиках процессора M3 Max, он, вероятно, получит 14 вычислительных ядер и 40 графических, а M3 Ultra — 28 вычислительных ядер и более 80 графических.

По данным источника, Apple уже разрабатывает версии iMac, MacBook Pro и MacBook Air на основе процессоров нового семейства M3.

Ранее, 21 февраля, аналитики Trend Force заявили, что Apple в новой линейке смартфонов iPhone 15 увеличит объем оперативной памяти и улучшит технические характеристики. При этом изменения коснутся лишь флагманских моделей, в то время как номерные iPhone 15 и 15 Plus сохранят свои прежние характеристики.