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Bloomberg узнало характеристики нового процессора M3 Pro для MacBook Pro

Bloomberg: MacBook Pro с новым процессором M3 Pro может появиться на рынке к концу года
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Американская корпорация Apple приступила к тестированию прототипа MacBook Pro на основе процессора M3 Pro. Об этом 15 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разработчиков.

Девайсы с новым чипом могут быть доступны на рынке уже к концу текущего года. Однако летний анонс MacBook Air всё же состоится на основе процессора M2.

Издание также поделилось предварительными характеристиками нового процессора Apple. Так, наличие процессора M3 Pro начальной конфигурации подразумевает наличие 12 вычислительных и 18 графических ядер, а также поддержку 36 Гбайт памяти.

M2 Pro, который Apple успела представить еще в январе, будущая модель уже превосходит на четыре ядра — два экономичных и два графических, а также 4 Гбайт памяти.

«Если тестируемый чип действительно является M3 Pro базового уровня, это будет означать, что увеличение количества ядер по сравнению с M2 Pro будет аналогично переходу от M1 Pro к M2 Pro», — проводится аналогия в материале.

Говоря о характеристиках процессора M3 Max, он, вероятно, получит 14 вычислительных ядер и 40 графических, а M3 Ultra — 28 вычислительных ядер и более 80 графических.

По данным источника, Apple уже разрабатывает версии iMac, MacBook Pro и MacBook Air на основе процессоров нового семейства M3.

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