Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое региональное отделение в Севастополе. Это отделение уже стало вторым у кредитной организации на территории Крыма.

Офис находится у ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева.

Корпоративным клиентам стали доступны регистрации бизнеса, выдача бизнес-карт, работа с депозитами, зарплатные проекты и другие услуги, передает НСН.

Первое отделение Сбербанка на полуострове располагается в Ялте, напоминает RT. Оно было открыто 6 мая.

В офисе оборудовано пространство для обслуживания премиальных клиентов «СберПремьер» и круглосуточная зона с банкоматами.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ялтинский офис уникальный. Он является модульной конструкцией, пишет РИАМО.