Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе
Сбербанк открыл первое региональное отделение в Севастополе. Это отделение уже стало вторым у кредитной организации на территории Крыма.
Офис находится у ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева.
Корпоративным клиентам стали доступны регистрации бизнеса, выдача бизнес-карт, работа с депозитами, зарплатные проекты и другие услуги, передает НСН.
Первое отделение Сбербанка на полуострове располагается в Ялте, напоминает RT. Оно было открыто 6 мая.
В офисе оборудовано пространство для обслуживания премиальных клиентов «СберПремьер» и круглосуточная зона с банкоматами.
Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ялтинский офис уникальный. Он является модульной конструкцией, пишет РИАМО.