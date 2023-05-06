В Крыму открылся первый офис Сбербанка

В Республике Крым 6 мая начало работу первое отделение Сбербанка. Офис открыт в центре Ялты. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».

Как подчеркнули в финансовом учреждении, с открытием офиса клиентам в Крыму стали доступны все основные сервисы и продукты банка. Клиенты-физлица могут оформить моментальную и кредитную СберКарту, открыть вклад или воспользоваться любой программой кредитования. Также расширен перечень услуг, доступных юридическим лицам региона. В частности, клиенты-юридические лица смогут подключить в отделении торговый эквайринг с доступом к круглосуточному обслуживанию pos-терминалов.

В офисе оборудовано пространство для обслуживания премиальных клиентов СберПремьер и круглосуточная зона с банкоматами.

«Сегодняшнее открытие первого офиса Сбера в Крыму — еще один важный этап развития нашей работы в регионе. Мы уже эффективно работаем на полуострове и видим большой интерес крымчан к нашим продуктам и сервисам, а новый комфортный офис сделает обслуживание клиентов более удобным и полным. В офисе в Ялте будут доступны все ключевые продукты Сбербанка, как и в других наших офисах на материковой части страны. В наших планах дальнейшее развитие сети банка в регионе — до конца года мы откроем еще ряд современных отделений в других крупнейших городах полуострова», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.