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«Алроса» рассмотрит Маринычева на должность гендиректора компании

«Алроса»: компания рассматривает кандидатуру Мариничева на должность гендиректора вместо Иванова
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Набсовет «Алроса» рассмотрит кандидатуру главы компании «Алмазы Анабара» Павла Маринычева на пост генерального директора — председателя правления алмазодобытчика вместо Сергея Иванова. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании 15 мая.

«Кандидатура Павла Алексеевича Маринычева будет в ближайшее время вынесена на решение набсовета компании в целях сохранения преемственности реализации стратегии и долгосрочной программы развития «Алроса», — следует из сообщения.

В компании это решение объяснили перспективой дальнейшего обеспечения ее устойчивого положения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке в нынешних геополитических условиях, а также для эффективного продолжения начатых трансформационных процессов и ключевых развивающихся проектов.

Сергей Иванов возглавлял компанию с 2017 года. О его решении уйти в отставку до истечения срока трудового договора сообщалось в декабре 2022 года.

Маринычев с 2016 года работает во главе «Алмазы Анабара», являющемся одним из ключевых производственных активов «Алросы». До этого занимал должность первого вице-премьера Республики Саха (Якутия).

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Ранее, 14 февраля, эксперты Россельхозбанка рассказали «Известиям», что «Алроса» в 2022 году сумела восстановить объемы продаж на рынке алмазов в эквиваленте $250 млн в месяц, в том числе с расчетами в национальных валютах покупателей.

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