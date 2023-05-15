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Срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС истекает

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»
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Российские космонавты на Международной космической станции в ближайшее время, вероятно, вынуждены будут работать в скафандрах с истекшим сроком годности, рассказали «Известиям» три источника в отрасли.

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Российские космонавты покидают станцию для выполнения работ в скафандрах «Орлан МКС». На данный момент используются два экземпляра — №4 и 5. Срок эксплуатации первого из них закончился, а для второго — подходит к концу.

«Орлан МКС» производят на НПП «Звезда». Согласно официальной информации, их можно использовать для 20 выходов или 5 лет. В настоящий момент, скафандр №4 уже прослужил на 9 месяцев больше, чем запланировано. Номеру 5 осталось еще несколько месяцев до конца штатной эксплуатации.

Что касается количества выходов, то «Орлан МКС» №4 использовался на один раз больше расчетного — в 19 выходах в открытый космос и двух работах внутри разгерметизированного модуля. У номера 5 в общем зачете на две работы меньше, поэтому его еще можно использовать один раз штатно. Эти данные находятся в открытом доступе.

Впрочем, по словам экспертов, значение имеет не гарантийный срок, а реальное состояние скафандров. Все вещи для космоса делают с большим запасом прочности, к тому же перед каждым выходом костюмы тщательно проверяют. Поэтому для космонавтов, использующих данные скафандры, никакой опасности нет.

Последний выход в них 12 мая совершили Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, проработав более 5 часов и выполнив все поставленные задачи.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Зыбкая одежда: истекает срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС

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