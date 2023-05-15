Посол России оценил объемы поставок оружия Братиславой для нужд ВСУ
Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины и передает Киеву оружие в нарушение российской-словацких соглашений, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Словакии Игорь Братчиков.
«Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов марки «Ми». Всё это было поставлено киевскому режиму в нарушение соответствующих российской-словацких соглашений, которые однозначно запрещают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя», — сказал Братчиков.
Кроме того, дипломат добавил, что Украине также были поставлены словацкие самоходные гаубицы «Зузана-2», а и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в ходе визита на Украину 31 марта обещал передать ВСУ дополнительные боеприпасы калибра 122, 152 и 155 мм.
Подробнее о готовности Словакии нарастить натовский контингент, последствиях антироссийских санкций на словацкую экономику и об отношении словаков к памяти о Второй мировой читайте в интервью посла РФ в Словакии Игоря Братчикова «Известиям»:
«Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины»