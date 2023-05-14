Минфин предложил разрешить устраивать внеплановые проверки ювелирных компаний

Минфин предложил проводить внеплановые проверки ювелиров, проект постановления есть в распоряжении «Известий». В ведомстве отметили, что речь не идет об ужесточении контроля. Инициатива поможет бороться с нарушениями на производствах. По словам финансистов, нелегальный оборот ювелирных изделий растет, сообщает телеканал «Известия». В России действует мораторий на проверки с 2022 года, они разрешены в исключительных случаях. Как мера отразится на бизнесе, читайте в статье на сайте IZ.RU.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.