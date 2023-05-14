«Газель» столкнулась с пассажирским автобусом в Волгограде

В Волгограде грузовая «Газель» врезалась в пассажирский автобус, когда люди выходили из него на остановке. Пострадали три человека, среди которых ребенок. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Водитель грузовой «Газели» ехал со стороны Красноармейского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который остановился на остановке «Бамбуковая» для высадки пассажиров», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В больницу доставили 12-летнего мальчика — пассажира автобуса, водителя «Газели» и его пассажира. По предварительным данным, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

В Пермском крае на 11-м км трассы Нытва — Кудымкар 2 марта «Газель» выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу Веста». В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Второго водителя госпитализировали с травмами.