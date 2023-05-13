Спутник Lunar Flashlight не смог достичь орбиты Луны

Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Двигатели кубсата не сумели выработать достаточно тяги, поскольку топливопроводы его двигательной системы забились металлической стружкой, передает телеканал «Известия». Аппарат запустили к спутнику Земли в конце 2022 года. Задача миссии состояла в поиске льда на поверхности Луны с помощью рефлектометра, оснащенного четырьмя лазерами. По данным космического ведомства, в настоящий момент Lunar Flashlight возвращается к Земле. Спутник пролетит в 65 тыс. км от нашей планеты. Затем космический аппарат направится в сторону Солнца.

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