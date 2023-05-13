Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
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- Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства. Об этом он сообщил в ходе выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме 13 мая.
По его словам, в сфере оборонной промышленности реализуется весьма много мошеннических схем.
«В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», — приводит слова Бастрыкина «РИА Новости».
При этом председатель СК не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции.
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ 15 марта призвал прокуроров следить за четкой реализацией гособоронзаказа и своевременными поставками для нужд военных. Наряду с этим он поручил жестко бороться со взятками и коррупционными схемами, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса.
В конце февраля на коллегии ФСБ российский лидер подчеркнул, что необходимо уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.