Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 13 мая, выразил соболезнования родственникам и близким ушедшего из жизни президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что текст будет опубликован позже на сайте Кремля.

О скоропостижной смерти Сагалаева сообщил ранее в субботу гендиректор АНО «Общественное телевидение России» (ОТР) Виталий Игнатенко.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал уход из жизни Сагалаева глубочайшей утратой для всей российской журналистики. В своем Telegram-канале Соловьев отметил, что с Сагалаевым ушла целая эпоха, поскольку он был одним из основателей современной тележурналистики в РФ.

Эдуард Сагалаев — журналист, один из основателей телеканала ТВ-6 (телеканал работал с 1993 по 2002-й), член Академии российского телевидения, заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял в 1995 году.