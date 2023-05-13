Умер глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, сообщил гендиректор АНО «Общественное телевидение России» (ОТР) Виталий Игнатенко 13 мая.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — сообщил он ТАСС.

Эдуард Сагалаев — журналист, один из основателей телеканала ТВ-6 (телеканал работал с 1993 по 2002-й), член Академии российского телевидения, заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Узбекистане в городе Самарканде.

В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского университета, пришел на телевидение в 1975 году. В 1991 году он стал председателем Союза журналистов СССР.

С декабря 1991-го по июль 1992 года журналист работал первым заместителем председателя и гендиректором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино».

Пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев занял с 1995 года.