Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова сообщила, что врачи диагностировали ей лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

«ПЭТ-КТ показала, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Врачи сказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению)», — приводит слова спортсменки сайт клуба 13 мая.

Гандболистка отметила, что ей предстоит пройти четыре курса химиотерапии и восстановительное лечение.

Бобровникова также рассказала, что болезнь обнаружили в апреле. С 4 мая спортсменка находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава РФ в Ростове-на-Дону. В январе гандболистке диагностировали склеродермию и синдром Рейно, который сопровождается последовательным изменением окраски пальцев рук, пишет «Газета.Ru».

35-летняя Владлена Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. В ее активе семь побед в финалах Кубка РФ.

В составе национальной команды она становилась победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером ОИ-2020 в Токио. Наряду с этим в ее наградах присутствует бронза чемпионата мира в Японии, проходившего в 2019 году.