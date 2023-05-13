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Дачникам разъяснили условия законного сбора плодов с «соседских» деревьев

Депутат Чаплин объяснил, в каком случае дачники имеют право срывать плоды с «соседских» деревьев
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дерево не считается собственностью дачника, если оно растет за его забором, на земле муниципалитета или территории общего пользования, поэтому плоды с него могут собирать все желающие. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин в субботу, 13 мая.

По его словам, часто владельцы дачных или садовых участков сажают плодовые деревья за забором, а потом остаются недовольны тем, что соседи собирают с них урожай.

«Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Она может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования. Если она принадлежит юрлицу — СНТ, ей имеют право пользоваться все члены СНТ», — отметил депутат в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что согласно законодательству, дачники не имеют права огораживать или препятствовать какому-либо использованию такой земли.

«Даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — сказал Чаплин.

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