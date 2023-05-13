Дачникам разъяснили условия законного сбора плодов с «соседских» деревьев

Дерево не считается собственностью дачника, если оно растет за его забором, на земле муниципалитета или территории общего пользования, поэтому плоды с него могут собирать все желающие. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин в субботу, 13 мая.

По его словам, часто владельцы дачных или садовых участков сажают плодовые деревья за забором, а потом остаются недовольны тем, что соседи собирают с них урожай.

«Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Она может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования. Если она принадлежит юрлицу — СНТ, ей имеют право пользоваться все члены СНТ», — отметил депутат в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что согласно законодательству, дачники не имеют права огораживать или препятствовать какому-либо использованию такой земли.

«Даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — сказал Чаплин.

Ранее, в конце апреля, доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова рассказала, что за отказ поддерживать порядок на участке грозит штраф до 50 тыс. рублей. Это касается владельцев участков, которые заросли опасными растениями, сорняками и сухой травой. Также штраф может грозить из-за стихийных свалок на участке.