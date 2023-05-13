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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Амурской области

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Фото: Госавтоинспекция Амурской области
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В Белогорском муниципальном округе Амурской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб, и еще четверо пострадали. Об этом 13 мая сообщила региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что на 1460-м км автодороги Чита – Хабаровск 28-летний водитель Toyota Altezza на полной скорости влетел в грузовик FAW J6.

«В результате автоаварии водитель и три пассажира легкового автомобиля травмированы, а еще один пассажир погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбовском районе Амурской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух женщин 31 года и 28 лет. Водитель Lexus совершил наезд на двух женщин. ДТП произошло на 48-м км автодороги Благовещенск – Гомелевка, отмечала региональная Госавтоинспекция.

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