Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Амурской области
В Белогорском муниципальном округе Амурской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб, и еще четверо пострадали. Об этом 13 мая сообщила региональная Госавтоинспекция.
Отмечается, что на 1460-м км автодороги Чита – Хабаровск 28-летний водитель Toyota Altezza на полной скорости влетел в грузовик FAW J6.
«В результате автоаварии водитель и три пассажира легкового автомобиля травмированы, а еще один пассажир погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбовском районе Амурской области водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух женщин 31 года и 28 лет. Водитель Lexus совершил наезд на двух женщин. ДТП произошло на 48-м км автодороги Благовещенск – Гомелевка, отмечала региональная Госавтоинспекция.