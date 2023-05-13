В Подмосковье педофил напал на двух школьников в лифте

В подмосковном Домодедово задержали педофила за растление несовершеннолетних.

По данным «Известий», злоумышленник напал на двух мальчиков 2012 года рождения в лифте своего дома.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее, 20 апреля, в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца «печерского маньяка» Александра Серова после нападения на маленькую девочку. Педофил начал совершать преступления сексуального характера в отношении детей в начале 1990-х. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, но спустя 10 лет был условно-досрочно освобожден. После этого он совершил еще семь нападений.