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В Подмосковье педофил напал на двух школьников в лифте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В подмосковном Домодедово задержали педофила за растление несовершеннолетних.

По данным «Известий», злоумышленник напал на двух мальчиков 2012 года рождения в лифте своего дома.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей
Чем объясняется этот рост и все ли случаи учитывает статистика

Ранее, 20 апреля, в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца «печерского маньяка» Александра Серова после нападения на маленькую девочку. Педофил начал совершать преступления сексуального характера в отношении детей в начале 1990-х. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, но спустя 10 лет был условно-досрочно освобожден. После этого он совершил еще семь нападений.

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