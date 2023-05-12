Модернизацию лицея № 1 в Южно-Сахалинске завершат к середине августа

В Южно-Сахалинске до 15 августа планируется завершить модернизацию лицея № 1. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Сейчас подрядчик занимается ремонтом инженерных сетей — в здании заменят водопровод, системы отопления и канализации. Также в лицее обновят входную зону и холл.

Обновление ведется в рамках различных программ, в том числе проекта модернизации школьных систем образования. Завершить работы планируется к середине августа.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске к 1 сентября 2023 года планируют отремонтировать две школы, лицей и гимназию. Помимо лицея № 1, работы ведутся в школах № 3 и 5, в гимназии № 2.