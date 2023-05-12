Строительство самой большой школы Благовещенска завершат к августу

В Благовещенске (Амурская область) к августу завершат строительство самой большой школы города, рассчитанной на 1,5 тыс. мест. Об этом пресс-служба городской администрации сообщает 12 мая.

«Подрядчик просил о переносе сроков и в новые рамки гарантирует уложиться. Видно, что темпы нарастили существенно. Количество рабочей силы, техники в достаточном количестве. Поэтому я рисков не вижу. До 31 июля все работы будут завершены», — цитирует пресс-служба мэра Олега Имамеева.

Открыть школу планируется уже 1 сентября 2023 года.

Как уточняет Амурская служба новостей, новое большое здание станет вторым корпусом школы № 16. Сейчас в нем устанавливают мебель и оборудование. Также ведется благоустройство прилегающей территории.

Изначально завершить строительство планировалось в августе 2022 года, но из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты.