Запись в самую большую новую школу Благовещенска стартует в апреле

В Благовещенске (Амурская область) с 1 апреля начнется запись в самую большую новую школу города, рассчитанную на 1,5 тыс. мест. Об этом сообщил мэр Олег Имамеев.

Новое здание станет вторым корпусом школы № 16. Ожидается, что первых учеников корпус примет уже 1 сентября 2023 года.

«Прием заявлений в первый класс в этот корпус стартует 1 апреля. В остальные классы — в июне. Обращаться в главный корпус 16-й школы на Институтской, 15», — цитирует градоначальника Амурская служба новостей.

Также с 1 апреля за школой закрепят несколько районов города. В перечень попали жители домов на улицах Василенко, Воронкова, Институтской, Студенческой, Игнатьевском шоссе, 1-й Тепличной, а также дома в поселках Аэропорт, Новый и Радиоцентр.

В текущем месяце, в январе, планируется провести онлайн-опрос о желании родителей перевести ребенка в новую школу из другого учебного заведения Благовещенска.

Работы в школе еще продолжаются, в октябре 2022 года ее готовность достигала 60%. Изначально завершить строительство планировалось в августе 2022-го, но из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты.