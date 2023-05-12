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В Совфеде оценили указ о проекте по реформе высшего образования в России

Сенатор Гумерова назвала долгожданным проект по изменению уровней образования в России
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Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков
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Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в стране является долгожданным. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова высказала в пятницу, 12 мая.

Она напомнила, что в послании президента было четко сказано о необходимости создать свою, суверенную систему образования, а отдельное внимание было уделено вопросам высшей школы.

«Очень много, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четыре года бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов», — сказала Гумерова в беседе с RT.

Сенатор отметила, что в указе главы государства «очень четко определены уровни образования, срок базового высшего образования и перечень университетов, которые будут участвовать в пилотном проекте».

Ранее в этот день стало известно, что Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России, передает агентство городских новостей «Москва».

Проект предусматривает введение базового высшего сроком от четырех до шести лет и специализированного высшего образования от года до трех лет, передает НСН.

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Программа будет осуществлена в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Национальном исследовательском томском государственном университете.

Путин поручил участникам пилотного проекта разработать и утвердить образовательные стандарты до 30 июня этого года, правительству РФ — за два месяца определить порядок реализации, а Минобрнауки — за три месяца осуществить финансовое обеспечение и организовать выдачу документов об образовании и квалификации.

Ранее, 19 апреля, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что высшее образование в России разделят на три ступени — базовое (бакалавр, специалитет), специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантуру (адъюнктура).

Он рассказал, что главная задача первой — обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров. Целью специализированного высшего образования станет углубленная подготовка для тех, кто прошел первую ступень. Аспирантура же будет выделена в отдельный уровень, на котором будут формироваться научные и научно-практические кадры.

Ранее, 21 февраля, Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему должен быть плавным.

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